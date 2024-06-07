Под Работино уничтожили минометный расчет ВСУ

«Артиллерийский расчет 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Днепр”, поразил минометный расчет ВСУ из гаубицы Д-20 калибра 152-миллиметров», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что в процессе дальнейшей воздушной разведки целей подразделением БПЛА, артиллеристы нанесли точный удар по строению, в котором укрывались не менее пяти военнослужащих ВСУ.
«Артиллеристы группировки войск “Днепр” продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника», — сообщили в оборонном ведомстве.