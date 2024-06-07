В Прикамье нашли лежащим на дороге мужчину с частичной потерей памяти

Мужчина с частичной потерей памяти был найден лежащим на дороге в Пермском крае.
Сообщение об этом опубликовали нашедшие его очевидцы в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «Вконтакте». Жители, которые помогли ему, говорят, что обнаружили пенсионера на станции Вожаково в Нытвенском округе.
«Назвался Кольцов Александр. Помогли подняться. На ногах стоит не твёрдо, но идёт. Телефона при себе нет. Ничего не болит. Признаков инсульта нет. Из какого кооператива не знает», — рассказали очевидцы.
Они уточнили, что во время разговора использовали наводящие вопросы и смогли выяснить, что мужчина из СНТ «Берёзовая роща». Однако отправился он в другую сторону.
Обеспокоенные жители просят распространить информацию о найденном мужчине, так как допускают, что его могут искать родственники и близкие.