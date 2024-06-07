В Уфе мужчине назначили 9 лет колонии за кражу более 2 млн рублей

В период с января 2021 года по сентябрь 2022 года мужчина разместил на сайте объявлений предложение об оказании услуг по приобретению и поставке бруса и пиломатериалов. Не имея фактически намерения заниматься этой деятельностью, он получил от восьми граждан более 1,3 млн рублей.
Кроме того, в период с октября по декабрь 2019 года женщина передала фигуранту уголовного дела более 1 млн рублей за покупку офисного помещения, которое находилось в аренде у его матери. Полученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Подсудимый не признал свою вину. Отмечается, что ранее он был судим за подобные деяния. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал сумму причиненного потерпевшим ущерба.