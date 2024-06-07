В Хабаровском крае горел локомотив из-за плохого техобслуживания

17 работников депо получили выговор за некачественный осмотр и техобслуживание локомотива, из-за чего тот сгорел, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Транспортная прокуратура провела проверку из-за возгорания локомотива на перегоне Постышево — Разъезд 3605 км. Инцидент произошел в феврале этого года из-за плохого техобслуживания в сервисном локомотивном депо.
Начальнику депо было внесено представление, после рассмотрения которого 17 сотрудников, которые проводили ремонт локомотива, получили выговор.