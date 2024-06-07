Российские и сирийские самолеты провели патрулирование в воздушном пространстве САР

Там уточнили, что в маневрах были задействованы истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 ВКС России, а также фронтовые бомбардировщики Су-24 ВВС Сирии. Российские и сирийские летчики провели патрулирование воздушных границ в восточной и южной части страны. Также экипажи самолетов двух стран отработали нанесение одиночных и групповых авиаударов по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне.