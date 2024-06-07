Вашингтон
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские и сирийские самолеты провели патрулирование в воздушном пространстве САР

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Самолеты ВКС России и ВВС Сирии провели патрулирование и отработали совместные действия в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики (САР) в рамках учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Там уточнили, что в маневрах были задействованы истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 ВКС России, а также фронтовые бомбардировщики Су-24 ВВС Сирии. Российские и сирийские летчики провели патрулирование воздушных границ в восточной и южной части страны. Также экипажи самолетов двух стран отработали нанесение одиночных и групповых авиаударов по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне.

Совместные учения группировки войск Вооруженных сил РФ и Сирийской арабской армии, целью которых является практическая отработка действий по защите территориальной целостности страны от внутренних и внешних угроз, стартовали 5 июня 2024 года.

Мероприятия боевой подготовки проходят в воздушном пространстве Сирии и на нескольких сухопутных направлениях, а также в восточной части акватории Средиземного моря.

К участию в учениях привлекаются экипажи ВКС России и ВВС Сирии, боевые корабли и суда обеспечения ВМФ и ВМС двух стран, соединения ПВО и воинские части сухопутных войск вооруженных сил республики.