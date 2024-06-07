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В Омске разбили старинный фонтан, отреставрированный в 2018 году

Объекту уже 70 лет.

Источник: Om1.ru

В омских Нефтяниках вандалы повредили старинный фонтан, который был отреставрирован несколько лет назад. На это обратили внимание коллеги из «СуперОмска». Напомним, часть проспекта Культуры около городской детской поликлиники № 1, в том числе фонтан, благоустраивало в 2018 году ООО «Дорстрой-55» по программе «Формирование комфортной городской среды».

Сообщается, что ещё неделю назад облицовка была целой, а сейчас там разломаны гранитные плиты, а их осколки лежат в чаше фонтана. Причём сам фонтан нерабочий, а наполняется только водой от дождя.

Напомним, что объект был построен в 1955 году.