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В Новосибирске на Первомайке в запертой квартире нашли труп 47-летнего мужчины

Тело передали полицейским.

Источник: Комсомольская правда

Спасателей вызвали в Первомайский район на улицу Звездная в Новосибирске. Им сообщили, что мужчина долгое время не выходит на связь. Дверь он не открывал, на звонки не отвечал. Специалисты обеспечили доступ в помещение.

— В квартире обнаружили тело мужчины 1977 года рождения, — говорится в сводке МАСС.

Причину, по которой умер 47-летний новосибирец, установит вскрытие. Тело мужчины передали сотрудникам полиции.

На работу спасателей на месте происшествия ушло 45 минут. Они приехали на место в 2 часа ночи, завершили работу в 02:45.

Также за сутки был вызов на улицу Крылова. Сообщалось, что на связь перестала выходить 73-летняя женщина. Дверь была заблокирована. Спасатели обеспечили доступ в помещение — женщину нашли живой. Ее передали бригаде скорой помощи.

СК