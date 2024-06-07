В Новосибирске на Первомайке в запертой квартире нашли труп 47-летнего мужчины

Спасателей вызвали в Первомайский район на улицу Звездная в Новосибирске. Им сообщили, что мужчина долгое время не выходит на связь. Дверь он не открывал, на звонки не отвечал. Специалисты обеспечили доступ в помещение.
— В квартире обнаружили тело мужчины 1977 года рождения, — говорится в сводке МАСС.
Причину, по которой умер 47-летний новосибирец, установит вскрытие. Тело мужчины передали сотрудникам полиции.
На работу спасателей на месте происшествия ушло 45 минут. Они приехали на место в 2 часа ночи, завершили работу в 02:45.
Также за сутки был вызов на улицу Крылова. Сообщалось, что на связь перестала выходить 73-летняя женщина. Дверь была заблокирована. Спасатели обеспечили доступ в помещение — женщину нашли живой. Ее передали бригаде скорой помощи.