Омичка отсудила 200 тысяч у батутного центра за травму у сына

— Причиной несчастного случая стало неознакомление лица с правилами посещения батутного комплекса. Сотрудники батутного центра не провели инструктаж по технике безопасности, также не осуществляли должный контроль за посетителями, использующими батут, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.