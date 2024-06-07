Омичка отсудила 200 тысяч у батутного центра за травму у сына

Жительница Омска отсудила 200 тыс. рублей у батутного центра за перелом у сына. Инцидент произошел еще год назад.
Днем 23 мая 2023 года 8-летний сын омички при скатывании с горки батута ударился плечом об ее борт. В результате удара мальчик получил перелом перелома надмышечника плечевой кости.
— Причиной несчастного случая стало неознакомление лица с правилами посещения батутного комплекса. Сотрудники батутного центра не провели инструктаж по технике безопасности, также не осуществляли должный контроль за посетителями, использующими батут, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Суд обязал батутный центр выплатить матери пострадавшего мальчика 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в размере 100 тыс. рублей за отказ удовлетворить ее требования в добровольном порядке.
Напомним, ранее другая омичка смогла отсудить у батутного центра 120 тыс. рублей за перелом стопы, полученный вовремя прыжков на батуте.