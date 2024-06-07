Свердловчане вторые сутки ищут в лесах пропавших детей: что известно к этому часу

Что произошло
Вечером четвертого июня 12-летний Григорий, его 10-летняя сестра Виктория и их 66-летний дедушка в компании собаки отправились порыбачить вблизи в деревне Бурмакина Слободо-Турьинского района Свердловской области.
Вскоре они поняли, что заблудились, и ночь провели под открытым небом. На следующий день группа решила разделиться и пойти в разные стороны. К цивилизации удалось выйти лишь вечером 5 июня пожилому родственнику.
«Тревожное сообщение об этом ЧП поступило в дежурную часть территориального ОВД только 6 июня, в 00:30. За помощью к сотрудникам полиции обратилась мать пропавших несовершеннолетних, медсестра одной из больниц Тюмени. Отдел полиции Байкалово поднят по тревоге».
Отчет волонтеров
Для поиска несовершеннолетних подняли полицейских из нескольких близлежащих территориальных ОВД. К ним присоединились волонтеры сразу из нескольких регионов УрФО.
«Поиск детей не останавливается ни на минуту и в темное время суток. В штабе ДПСО “ЛизаАлерт”, находятся волонтеры из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей».
Кроме того, к поискам присоединись поисковики из Новосибирска.
Днем детей разыскивают с помощью авиации — задействован вертолет Ми-8, а также с помощью БПЛА с тепловизором.
По данным полиции, поиски усложняются тем, что дети не имеют при себе никаких средств связи.
Реакция правоохранительных органов
Практически сразу СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения детей.
«Возбуждение уголовного дела, в первую очередь, связано с необходимостью проведения комплекса следственных мероприятий, направленных на скорейшее установление местонахождения пропавших», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ситуация и отчет о ходе расследования уголовного дела взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
Поиски пропавших детей продолжаются.
«В Свердловской области за ночь сотрудники ведомства обследовали два участка леса и прилегающих к нему дорог. Протяженность прочесанной местности составляет более 13 километров», — заявили в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, ранее мы писали о том, как и где потерялись Григорий и Виктория. По словам жителей села Байкалово, вблизи которого также развернули поисковую группу, неоднократно видели диких животных, в том числе волков.