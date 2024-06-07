45-летний мужчина получил ожоги на крупном пожаре в Иркутске

На улице Фабричной в Иркутске крупный пожар охватил два дома и хозяйственную постройку. Дознаватели считают, что короткое замыкание электропроводки могло стать причиной быстрого распространения пламени. От буйства огня пострадал 45-летний мужчина, который получил ожоги рук и отравление. Его быстро госпитализировали для оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
— Сообщение о пожаре поступило от очевидцев 6 июня в 21:55. На двух участках горели грузовой автомобиль, хозяйственные постройки, одноэтажные брусовые дома, один из них — двухквартирный, — пояснили пожарные.
Из охваченных пламенем домов самостоятельно эвакуировались 11 человек. Свидетели пожара, в социальных сетях сообщают, что огонь распространился за считанные секунды. Потушить масштабный пожар удалось только в 23:33. Огонь охватил большую площадь из-за позднего обнаружения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 6 июня потушили три лесных пожара. Причиной их появления могли быть грозы.