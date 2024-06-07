45-летний мужчина получил ожоги на крупном пожаре в Иркутске

На улице Фабричной в Иркутске крупный пожар охватил два дома и хозяйственную постройку. Дознаватели считают, что короткое замыкание электропроводки могло стать причиной быстрого распространения пламени. От буйства огня пострадал 45-летний мужчина, который получил ожоги рук и отравление. Его быстро госпитализировали для оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.