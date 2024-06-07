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За ночь над российскими регионами сбили 28 беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 11 беспилотников над Крымом, восемь беспилотников над Азовским морем, а также шесть — над Кубанью, два — над Белгородской областью и один над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: 11 БПЛА над Крымским полуостровом; 8 БПЛА над акваторией Азовского моря; 6 БПЛА над территорией Краснодарского края; 2 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА — над территорией Ростовской области», — сообщило Минобороны.

Из-за атаки беспилотников в ночь с 5 на 6 июня загорелся нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. Его тушили 120 спасателей и 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Тушение возгорания на предприятии пришлось приостанавливать из-за угрозы повторной атаки дрона.

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