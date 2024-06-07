Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть — над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один беспилотник над территорией Ростовской области», — уточняется в сообщении.