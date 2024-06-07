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Над Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. В течение ночи российские системы противовоздушной обороны сбили 28 беспилотников ВСУ над южными регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть — над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один беспилотник над территорией Ростовской области», — уточняется в сообщении.

Накануне над Крымом были перехвачены и уничтожены 13 украинских дронов. Кроме того, шесть БПЛА сбили над Белгородской областью и одну противокорабельную ракету «Нептун» — над Ростовской областью. Губернаторы регионов сообщали о пожарах на нефтеперерабатывающих заводах.