В Краснодаре задержали парней, которые трижды пытались угнать авто

По данным правоохранителей, у правонарушителей не получилось с первого раза совершить угон. Двое жителей кубанской столицы в возрасте 24 и 28 лет решили отдохнуть в Приморско-Ахтарске, но на возвращение в Краснодар у них не хватило денег.



Тогда граждане попытались воспользоваться чужой машиной. Сначала они выбрали авто, припаркованное у частного дома. Однако им завладеть так и не удалось.



Затем парни принялись вскрывать второй транспорт. Попав в салон, они при замкнули провода питания и запустили двигатель. Далеко уехать у них не получилось. Краснодарцы остановились на соседней улице, потому что закончился бензин. Оставив авто, они снова стали искать, на чем бы домчаться до дома.



В итоге им подвернулась еще одна машина. Пробравшись в салон, граждане отправились в краевой центр. Доехав до него, молодые люди бросили автомобиль на обочине.



Владельцы машин написали на горе-угонщиков заявления. Полиция нашла парней и задержала. На них завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 166 УК РФ. За «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» им обоим грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время молодые люди находятся под стражей.