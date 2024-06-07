Минчанин украл йоркширского терьера около магазина и подарил сожительнице

Владелица животного обратилась в милицию. Она оценила причиненный ущерб в 500 рублей. По камерам видеонаблюдения фигуранта установили. В отношении него заведено уголовное дело. По словам заместителя прокурора Александра Мазаника, мужчина 12 раз привлекался к уголовной ответственности. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса — кража. По указанной статье предусматривается до четырех лет лишения свободы. Обвиняемый признал полностью вину и раскаялся в содеянном.