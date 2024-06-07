Под Екатеринбургом в ДТП с грузовиком пострадали подросток и младенец

Инцидент произошел 6 июня в 11:40. Согласно предварительным данным, 19-летний водитель Ford Focus при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком Freightliner Century с полуприцепом, который под управлением 50-летнего водителя ехал впереди и поворачивал налево. В результате аварии младенца с переломом теменной области и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимацию ДГКБ № 9 в Екатеринбурге, мать с травмами головы и лица — в ГКБ № 36. Сидевшая на переднем сиденье 39-летняя пассажирка не пострадала.
Как установила Госавтоинспекция Сысерти, ребенок перевозился на руках матери, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель легковой машины является жителем Арамили и приходится пострадавшим отцом и мужем, был трезв, имеет стаж вождения семь месяцев, к административной ответственности привлекался 39 раз. В его отношении возбуждено административное производство по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ, ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ, составлены административные материалы по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ, по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ.
По факту ДТП проводится проверка.