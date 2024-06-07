Под Екатеринбургом в ДТП с грузовиком пострадали подросток и младенец

Инцидент произошел 6 июня в 11:40. Согласно предварительным данным, 19-летний водитель Ford Focus при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком Freightliner Century с полуприцепом, который под управлением 50-летнего водителя ехал впереди и поворачивал налево. В результате аварии младенца с переломом теменной области и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимацию ДГКБ № 9 в Екатеринбурге, мать с травмами головы и лица — в ГКБ № 36. Сидевшая на переднем сиденье 39-летняя пассажирка не пострадала.