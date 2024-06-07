Три автомобиля столкнулись в Уфе — есть пострадавший

31-летний водитель «Лады Калины» двигался по Перспективной улице в сторону Советов и врезался в остановившуюся для поворота «Ладу Весту». От удара та выехала на встречку и врезалась в «Рено Дастер».
В итоге травмы головы получил 20-летний пассажир «Весты». При этом оказалось, что 27-летний иностранец за рулем легковушки не имел российских прав и занимался извозом незаконно. Также у него отсутствовала диагностическая карта. На мужчину составили несколько административных протоколов. Машину поместили на спецстоянку.