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Три автомобиля столкнулись в Уфе — есть пострадавший

В минувший четверг, 6 июня, около семи часов утра в Уфе произошла авария с участием сразу трех автомобилей.

Источник: ГИБДД Уфы

31-летний водитель «Лады Калины» двигался по Перспективной улице в сторону Советов и врезался в остановившуюся для поворота «Ладу Весту». От удара та выехала на встречку и врезалась в «Рено Дастер».

В итоге травмы головы получил 20-летний пассажир «Весты». При этом оказалось, что 27-летний иностранец за рулем легковушки не имел российских прав и занимался извозом незаконно. Также у него отсутствовала диагностическая карта. На мужчину составили несколько административных протоколов. Машину поместили на спецстоянку.