В Пермском крае пенсионерку осудили за дискредитацию использования ВС РФ

«Содержание постов, размещённых в открытом доступе в социальной сети, направлено на подрыв доверия к Вооруженным Силам Российской Федерации, на формирование негативного отношения к специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, на дискредитацию их использования в указанных целях», — рассказывает Ильинский районный суд.