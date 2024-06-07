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В Пермском крае пенсионерку осудили за дискредитацию использования ВС РФ

Поводом стали публикации в социальных сетях.

Источник: Аргументы и факты

Пенсионерку из Пермского края осудили за дискредитацию использования вооружённых сил РФ, сообщает Ильинский районный суд.

Во время рассмотрения дела инстанции удалось установить, что в октябре и ноябре 2022 года женщина размещала публикации (комментарии) на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». По данным суда, эти публикации направлены на дискредитацию использования вооружённых сил РФ.

«Содержание постов, размещённых в открытом доступе в социальной сети, направлено на подрыв доверия к Вооруженным Силам Российской Федерации, на формирование негативного отношения к специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, на дискредитацию их использования в указанных целях», — рассказывает Ильинский районный суд.

При вынесении решения суд учёл тот факт, что подобное административное правонарушение было совершено женщиной повторно. Этот факт был признан отягчающим обстоятельством.

Суд признал пенсионерку виновной и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.