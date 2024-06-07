В Пермском крае пенсионерку осудили за дискредитацию использования ВС РФ

Пенсионерку из Пермского края осудили за дискредитацию использования вооружённых сил РФ, сообщает Ильинский районный суд.
Во время рассмотрения дела инстанции удалось установить, что в октябре и ноябре 2022 года женщина размещала публикации (комментарии) на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». По данным суда, эти публикации направлены на дискредитацию использования вооружённых сил РФ.
«Содержание постов, размещённых в открытом доступе в социальной сети, направлено на подрыв доверия к Вооруженным Силам Российской Федерации, на формирование негативного отношения к специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, на дискредитацию их использования в указанных целях», — рассказывает Ильинский районный суд.
При вынесении решения суд учёл тот факт, что подобное административное правонарушение было совершено женщиной повторно. Этот факт был признан отягчающим обстоятельством.
Суд признал пенсионерку виновной и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.