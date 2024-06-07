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Сразу 6 беспилотников сбили над Краснодарским краем 7 июня

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Краснодарском крае ночью и утром 7 июня пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников. На Кубани нейтрализовали шесть беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале (18+) Минобороны России, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В пресс-службе Министерства обороны РФ уточнили, что со стороны ВСУ были выпущены БПЛА самолетного типа.

— Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ночью уничтожили 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь над акваторией Азовского моря, два беспилотника над территорией Белгородской области и один над территорией Ростовской области.