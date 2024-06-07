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Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 130

ТАСС, 7 июня. Число пассажиров, пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерове, выросло до 130, один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: Полиция Кузбасса

«По последним данным, пострадало 130 человек, 1 погиб. 109 человек, из которых 10 детей, получают помощь амбулаторно, 21 человек госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

Два трамвая столкнулись 6 июня утром в начале Кузнецкого моста — одного из двух мостов через реку Томь. Погиб один человек, 125 получили травмы. Возбуждены два уголовных дела, создан оперативный штаб. По информации следственного управления СК РФ по региону, задержаны директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании, которые допустили выход в рейс неисправного трамвая.