Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 130

Два трамвая столкнулись 6 июня утром в начале Кузнецкого моста — одного из двух мостов через реку Томь. Погиб один человек, 125 получили травмы. Возбуждены два уголовных дела, создан оперативный штаб. По информации следственного управления СК РФ по региону, задержаны директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании, которые допустили выход в рейс неисправного трамвая.