В Челябинске военнослужащий забил соседа насмерть во время самоволки

В «отдых» мужчина погрузился с головой: несколько дней подряд пил спиртное с соседом. Потом собутыльники рассорились, и пьяный военнослужащий набросился на соседа. Он так сильно избил челябинца, что тот умер от кровоизлияния в мозг.