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В Челябинске военнослужащий забил соседа насмерть во время самоволки

Военнослужащего в Челябинске на 12 лет отправили в колонию строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске вынесли приговор военнослужащему, который ушел в самоволку и насмерть забил человека.

Как рассказали в Челябинском гарнизонном военном суде, мужчина захотел отдохнуть от военной службы. Летом прошлого года он не вернулся из отпуска в часть, а остался жить в съемной квартире в Челябинске.

В «отдых» мужчина погрузился с головой: несколько дней подряд пил спиртное с соседом. Потом собутыльники рассорились, и пьяный военнослужащий набросился на соседа. Он так сильно избил челябинца, что тот умер от кровоизлияния в мозг.

Агрессора после этого задержали полицейские.

Теперь суд признал мужчину виновным в самовольном оставлении места службы в период мобилизации, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

В качестве наказания военнослужащему назначили 12 лет заключения в колонии строгого режима.