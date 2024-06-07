В Ростовской области сгорел дом из-за удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ЧП произошло в Миллеровском районе (в слободе Волошино). Там из-за грозового разряда загорелась кровля частного дома.
«Загорелась деревянная балка. Хозяйка вовремя заметила огонь и вызвала пожарных», — прокомментировали в экстренном ведомстве.
К месту возгорания выдвинулись четыре спасателя на спецмашине.
А ранее мы писали, что пожар на НПЗ в Ростовской области потушили на площади 100 кв. метров.