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В Ростовской области сгорел дом из-за удара молнии

Хозяйка не пострадала.

В Ростовской области сгорел дом из-за удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло в Миллеровском районе (в слободе Волошино). Там из-за грозового разряда загорелась кровля частного дома.

«Загорелась деревянная балка. Хозяйка вовремя заметила огонь и вызвала пожарных», — прокомментировали в экстренном ведомстве.

К месту возгорания выдвинулись четыре спасателя на спецмашине.

А ранее мы писали, что пожар на НПЗ в Ростовской области потушили на площади 100 кв. метров.

пожары