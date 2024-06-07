Бразилия впервые выдала России объявленного в международный розыск

В обмен на поставку компания получила в собственность 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. Однако, получив предоплату, Асфандьяров умышленно не выполнил взятые на себя обязательства, считают следователи. Своими действиями мужчина нанес заказчику материальный ущерб более чем на 67 млн руб., добавили в пресс-службе.