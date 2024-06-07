Бразилия впервые выдала России объявленного в международный розыск

В России в отношении Асфандьярова возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 Уголовного кодекса (Мошенничество). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Суд избрал россиянину меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако Асфандьяров не исполнял запреты и сбежал за границу. В марте 2020 года его объявили в международный розыск.
Следствие полагает, что в 2017—2018 годах, когда Асфандьяров занимал должность коммерческого директора ООО, он сговорился с генеральным директором организации и подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку им строительно-отделочных материалов.
В обмен на поставку компания получила в собственность 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. Однако, получив предоплату, Асфандьяров умышленно не выполнил взятые на себя обязательства, считают следователи. Своими действиями мужчина нанес заказчику материальный ущерб более чем на 67 млн руб., добавили в пресс-службе.
Бразилия выдает России разыскиваемого впервые с момента подписания странами соответствующего соглашения, отметили в Генеральной прокуратуре. Россиянина доставят в Москву из Бразилии транзитом через Турцию.