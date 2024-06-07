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В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев

В Подмосковье в ночь на 7 июня был убит заместитель председателя патриотического движения РФ «Зов народа». Об этом в тот же день сообщила пресс-служба движения.

Источник: РИА "Новости"

«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения “Зов Народа” Антона Еговцева. Его убили около дома», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В организации уточнили, что ведется следствие.

Других подробностей произошедшего не приводилось.

«Зов народа» — это межрегиональное общественное движение, целью которого является сохранение культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.

Ранее, 17 мая, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Артема Табачука, который обвиняется в убийстве солистки группы Una Анастасии Котовой. По данным следствия, инцидент произошел вечером 15 мая в квартире дома по улице Тверской. Мужчину задержали 16 мая, после чего ему сразу предъявили обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).