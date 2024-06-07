В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев

«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения “Зов Народа” Антона Еговцева. Его убили около дома», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
В организации уточнили, что ведется следствие.
Других подробностей произошедшего не приводилось.
«Зов народа» — это межрегиональное общественное движение, целью которого является сохранение культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.
Ранее, 17 мая, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Артема Табачука, который обвиняется в убийстве солистки группы Una Анастасии Котовой. По данным следствия, инцидент произошел вечером 15 мая в квартире дома по улице Тверской. Мужчину задержали 16 мая, после чего ему сразу предъявили обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).