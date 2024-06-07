Осужден бывший вице-президент Казахфильма

«Бостандыкским районным судом Алматы оглашен приговор в отношении бывшего вице-президента АО “Национальная киностудия “Казахфильм” им. Шакена Айманова Жубандыкова С. С. Он осужден за хищение бутафорской крепости “Город Туркестан”, построенной в рамках кинопроекта “Кочевник” на берегу Или, Алматинской области, путем незаконной реализации, по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза, что повлекло ущерб государству”, — говорится в информации.