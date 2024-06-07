Осужден бывший вице-президент Казахфильма

Осужден экс-вице-президент АО «Национальная киностудия “Казахфильм” им. Шакена Айманова, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
«Бостандыкским районным судом Алматы оглашен приговор в отношении бывшего вице-президента АО “Национальная киностудия “Казахфильм” им. Шакена Айманова Жубандыкова С. С. Он осужден за хищение бутафорской крепости “Город Туркестан”, построенной в рамках кинопроекта “Кочевник” на берегу Или, Алматинской области, путем незаконной реализации, по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза, что повлекло ущерб государству”, — говорится в информации.
Приговором суда Серику Жубандыкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.
Кроме того, проведенной работой по возврату активов земельный участок и крепость возвращены в государственную собственность. Приговор в законную силу не вступил.