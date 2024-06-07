В Приморье в 40 метрах от берега утонул начинающий аквалангист

Во Владивостоке, в районе пляжа на Татарской утонул начинающий аквалангист. Последний раз молодого человека видели примерно в 40 метрах от берега. По словам очевидцев, в районе 11 часов дня он вынырнул, но тут же скрылся под воду. Больше его никто не видел. В пресс-службе МЧС по Приморскому краю «Комсомолке» рассказали, что тело ищут до сих пор.