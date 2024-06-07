В Приморье в 40 метрах от берега утонул начинающий аквалангист

Во Владивостоке, в районе пляжа на Татарской утонул начинающий аквалангист. Последний раз молодого человека видели примерно в 40 метрах от берега. По словам очевидцев, в районе 11 часов дня он вынырнул, но тут же скрылся под воду. Больше его никто не видел. В пресс-службе МЧС по Приморскому краю «Комсомолке» рассказали, что тело ищут до сих пор.
Спасатели в гидрокостюмах обследовали место, где в последний раз видели аквалангиста, но пока что поиски не дали никаких результатов.
«На катере специалисты исследовали ближайшую акваторию, работы по поиску человека продолжаются. 8 июня на место трагедии выйдут водолазы», — добавили в ведомстве.
По словам местных, в акватории, где погиб аквалангист, очень сильное течение. Непонятно только, где был инструктор или другие ученики. В Следственном комитете пока что не заведено уголовное дело. Как только тело найдут и привлекут следователей, станет ясно, при каких обстоятельствах погиб парень.