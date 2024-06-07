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Хабаровский детский сад закрыли из-за эпидемии

В одном из частных детских садов Хабаровска трое воспитанников заразились кишечной инфекцией.

Источник: РИА "Новости"

Ситуация в детском саду значительно обеспокоила родителей. Из-за происшедшего управление Роспотребнадзора провело эпидемиологическую проверку. По ее итогам выявили санитарные нарушения, был составлен протокол и направлен в суд.

В рамках следствия, ведущегося в отношении нарушения санитарно-эпидемиологических правил, Следственный отдел Индустриального района проводит процессуальную проверку. Необходимо выяснить причины произошедшего и оценить соблюдение сотрудниками дошкольного учреждения санитарно-эпидемиологических норм. Текущие следственные и иные процессуальные действия находятся в процессе проведения, сообщила пресс-служба Следственного Управления по Хабаровскому краю.

К счастью, массового заражения детей удалось избежать, однако в ближайшие 30 дней учреждение работать не будет. Необходимо устранить нарушения и предоставить в Роспотребнадзор необходимые документы. После этого частный сад вновь сможет открыть двери для своих воспитанников.