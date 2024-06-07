Хабаровский детский сад закрыли из-за эпидемии

К счастью, массового заражения детей удалось избежать, однако в ближайшие 30 дней учреждение работать не будет. Необходимо устранить нарушения и предоставить в Роспотребнадзор необходимые документы. После этого частный сад вновь сможет открыть двери для своих воспитанников.