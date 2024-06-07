В Шарыпово у пьяной матери забрали покусанного клопами 11-месячного ребенка

Сегодня, 7 июня, в дежурную часть позвонила жительница города. Она сообщила сотрудникам полиции, что возле соседней квартиры спит женщина. Стражи правопорядка выехали на место и выяснили, что под дверью сидит 26-летняя хозяйка жилплощади. Владелица квартиры находилась в нетрезвом состоянии, она рассказала правоохранителям, что накануне вечером поругалась со своим сожителем. Женщина вышла в подъезд для того, чтобы не провоцировать дальнейшую ссору, но незаметно для себя уснула.