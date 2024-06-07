В Шарыпово у пьяной матери забрали покусанного клопами 11-месячного ребенка

Сегодня, 7 июня, в дежурную часть позвонила жительница города. Она сообщила сотрудникам полиции, что возле соседней квартиры спит женщина. Стражи правопорядка выехали на место и выяснили, что под дверью сидит 26-летняя хозяйка жилплощади. Владелица квартиры находилась в нетрезвом состоянии, она рассказала правоохранителям, что накануне вечером поругалась со своим сожителем. Женщина вышла в подъезд для того, чтобы не провоцировать дальнейшую ссору, но незаметно для себя уснула.
В неубранной квартире с клопами и грязными вещами, помимо сожителя, полицейские обнаружили 11-месячного сына хозяйки жилплощади. При осмотре ребенка было установлено, что его гигиеной не занимаются. На ребенке были зафиксированы следы укусов насекомых.
«Учитывая реальную угрозу жизни и здоровью ребенка, полицейскими было принято решение о помещении мальчика в специализированное учреждение», — сообщили в краевой полиции.
Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка. Известно, что ранее семья не попадала в поле зрение правоохранительных органов, мать мальчика на учете не состояла и не привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.