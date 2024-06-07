В Новосибирске введут режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения дома на Хилокской, 3

Власти Новосибирска готовятся ввести режим повышенной готовности в связи с угрозой обрушения многоквартирного дома в Ленинском районе. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте мэрии мегаполиса.
Согласно документу, введение режима повышенной готовности необходимо в целях предотвращения обрушения многоквартирного дома по ул. Хилокской, 3.
Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства поручено не позднее 10 дней со дня опубликования постановления провести комиссионное обследование многоквартирного дома, а также рассмотреть возможность предоставления жильцам ветхой двухэтажки1955 года постройки жилых помещений маневренного фонда города.
В свою очередь администрации Ленинского района должна проинформировать жильцов дома о введении режима повышенной готовности и о мерах, принимаемых для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, а также осуществлять еженедельный мониторинг состояния аварийных участков несущих стен здания.
«Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города Новосибирска Клемешова О. П.», — говорится в документе.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что из-за разрушения дома на Саввы Кожевникова в Новосибирске ввели особый режим.