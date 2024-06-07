В Новосибирске введут режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения дома на Хилокской, 3

В свою очередь администрации Ленинского района должна проинформировать жильцов дома о введении режима повышенной готовности и о мерах, принимаемых для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, а также осуществлять еженедельный мониторинг состояния аварийных участков несущих стен здания.