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В Челябинске полицейские изъяли 17 тысяч литров пива

В Челябинске на складе хранилось 17 тысяч литров нелегального пива.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске обнаружили склад с большой партией нелегального пива.

Бутылки и кеги с пенным напитком хранились в ангаре на улице Енисейской. В общей сложности там оказалось 17 тыс. литров пива разных наименований.

Но на бутылках и бочках не было обязательной маркировки. Как рассказали в МУ Росалкогольтабакконтроля по УрФО, пьянящий товар не внесли в единую государственную информационную систему. Сопроводительных документов на пиво у владельцев тоже не нашлось.

В итоге с огромными запасами пива челябинцам пришлось расстаться. Весь товар изъяли полицейские.