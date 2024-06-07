В Челябинске полицейские изъяли 17 тысяч литров пива

В Челябинске обнаружили склад с большой партией нелегального пива.
Бутылки и кеги с пенным напитком хранились в ангаре на улице Енисейской. В общей сложности там оказалось 17 тыс. литров пива разных наименований.
Но на бутылках и бочках не было обязательной маркировки. Как рассказали в МУ Росалкогольтабакконтроля по УрФО, пьянящий товар не внесли в единую государственную информационную систему. Сопроводительных документов на пиво у владельцев тоже не нашлось.
В итоге с огромными запасами пива челябинцам пришлось расстаться. Весь товар изъяли полицейские.