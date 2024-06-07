В Челябинске полицейские изъяли 17 тысяч литров пива

Но на бутылках и бочках не было обязательной маркировки. Как рассказали в МУ Росалкогольтабакконтроля по УрФО, пьянящий товар не внесли в единую государственную информационную систему. Сопроводительных документов на пиво у владельцев тоже не нашлось.