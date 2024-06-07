Жителя Бердянска выдворили за пределы России на 20 лет

По данным следствия, житель Бердянска осуществил попытку сбора и передачи информации о дислокации военной техники и военнослужащих вооруженных сил РФ на территории Запорожской области. Отмечается, что он это делал по идеологическим мотивам в поддержку неонацистской Украины.