Жителя Бердянска выдворили за пределы России на 20 лет

По данным следствия, житель Бердянска осуществил попытку сбора и передачи информации о дислокации военной техники и военнослужащих вооруженных сил РФ на территории Запорожской области. Отмечается, что он это делал по идеологическим мотивам в поддержку неонацистской Украины.
«В связи с этим в отношении него принято решение о выдворении и запрете ему въезда на территорию России на 20 лет», — говорится в сообщении.
Своими действиями гражданин Украины не успел нанести ущерб безопасности Российской Федерации, уточнили в ведомстве.