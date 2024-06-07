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Жителя Бердянска выдворили за пределы России на 20 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Житель Бердянска, собиравший сведения о вооруженных силах России в Запорожской области, выдворен за пределы России на 20 лет, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Запорожской области.

Источник: © РИА Новости

По данным следствия, житель Бердянска осуществил попытку сбора и передачи информации о дислокации военной техники и военнослужащих вооруженных сил РФ на территории Запорожской области. Отмечается, что он это делал по идеологическим мотивам в поддержку неонацистской Украины.

«В связи с этим в отношении него принято решение о выдворении и запрете ему въезда на территорию России на 20 лет», — говорится в сообщении.

Своими действиями гражданин Украины не успел нанести ущерб безопасности Российской Федерации, уточнили в ведомстве.

ФСБ