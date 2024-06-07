Следователи завершили расследование дела о драке в баре под Новосибирском

Болотнинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Тогучинского района. Их обвиняют в хулиганстве, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору; причинении легкого вреда здоровью, в побоях и угрозе убийством.