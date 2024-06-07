«Опасно для жизни»: в Новосибирске из-за ремонта крыши затопило квартиры жилого дома

— В ходе ремонта кровли мы демонтировали кровельные плиты, без этого произвести ремонт невозможно. Технологией предусмотрено укрытие участка без плит плотной баннерной тканью, мы закупили ее новую и накрыли ей это место. Однако, конфигурация крыши такова, что когда ткань наполняется водой, в каком-то месте она может просочиться. В этом случае сильный дождь шел практически 12 часов, выпало очень много осадков. Если бы это был кратковременный дождь, часа на 2−3, то такого бы не произошло Вероятно, под давлением воды в каком-то месте произошла протечка. Тем не менее, все меры, которые мы могли предпринять, все от нас зависящее мы сделали. Мы не снимаем с себя вину в том, что произошла протечка. Сегодня с представителями управляющей компании и строительного контроля мы все повреждения зафиксировали в актах, информацию всю собственникам озвучили, — отметил Максим.