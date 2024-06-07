«Опасно для жизни»: в Новосибирске из-за ремонта крыши затопило квартиры жилого дома

В редакцию «Прецедента» обратился житель дома № 11 по улице Ильича Вадим, который рассказал, что во время мощного дождя в доме затопило несколько квартир. Мужчина винит в произошедшем подрядчика, который проводит ремонт кровли в доме.
— В доме идет ремонт кровли и над двумя подъездами разобрали крышу. Но жильцы считают, что во-первых, нарушается техника безопасности — никто не следит, чтобы обломки не падали на людей, а во-вторых, перед дождем мы просили чем-то накрыть участок, где крыша была разобрана. Я сам приходил в ЖЭУ, там заверили, что подрядчик все знает и все сделает. Но вчера прошел сильный дождь, и дошло до того, что из розеток и выключателей текла вода. Пришлось срочно отключать свет, — пояснил мужчина.
Он добавил, что сегодня, 7 июня, в доме побывала комиссия, которая зафиксировала повреждения в квартирах и факт подтопления. Также с комиссией работал и представитель подрядчика.
— Я ему говорю, что так как ремонт был без выселения жильцов, то должны были обеспечить, чтобы вода не пошла в квартиры. А сейчас электричества у нас нет, включать его опасно для жизни. Кроме того, в квартирах полопались обои, я три пузыря с водой проколол. Я не хочу разбираться в технологии этого ремонта, но раз жильцов не выселяли, то должны создать жильцам возможные для проживания условия, — негодует Вадим.
— В ходе ремонта кровли мы демонтировали кровельные плиты, без этого произвести ремонт невозможно. Технологией предусмотрено укрытие участка без плит плотной баннерной тканью, мы закупили ее новую и накрыли ей это место. Однако, конфигурация крыши такова, что когда ткань наполняется водой, в каком-то месте она может просочиться. В этом случае сильный дождь шел практически 12 часов, выпало очень много осадков. Если бы это был кратковременный дождь, часа на 2−3, то такого бы не произошло Вероятно, под давлением воды в каком-то месте произошла протечка. Тем не менее, все меры, которые мы могли предпринять, все от нас зависящее мы сделали. Мы не снимаем с себя вину в том, что произошла протечка. Сегодня с представителями управляющей компании и строительного контроля мы все повреждения зафиксировали в актах, информацию всю собственникам озвучили, — отметил Максим.
По его словам, жильцы дома реагируют на произошедшее по-разному: кто-то относится с пониманием, а кто-то — с агрессией.
— Жильцы отреагировали по-разному. Кто-то говорит «Ребята, мы все прекрасно понимаем», а кто-то кричал матом. Мы старались им донести, что делаем в доме капремонт крыши, и точно не в наших интересах, чтобы квартиры затапливало, так как это дополнительные издержки. В дальнейшем мы сделаем все, чтобы избежать подобных случаев подтоплений. Кто-то считает, что мы поступаем халатно, но мы всех выслушиваем, со всеми пытаемся выстроить диалог. Сейчас мы зафиксировали повреждения, которые были допущены из-за подтопления, их характер и объем. С каждым собственником будем прорабатывать индивидуально: либо выплатим компенсации, либо проведем восстановительные работы, — отметил представитель подрядчика.
Он добавил, что подобные ситуации полностью исключить нельзя, и такое случается и на других объектах в городе.
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Александр ИЛЬИН.