В Башкирии мужчина потерял почти миллион рублей после общения с мошенницей

Мужчина рассказал полицейским, что познакомился в приложении с женщиной, которая ему очень понравилась. Во время общения она рассказала, что ее дочь сильно болеет, а на ее лечение нужны большие деньги. Проникнувшись историей, уфимец перевел женщине более 350 тысяч рублей личных сбережений, а также свыше 450 тысяч рублей, которые он выручил в ломбарде.