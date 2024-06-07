В Башкирии мужчина потерял почти миллион рублей после общения с мошенницей

После общения с онлайн-знакомой 39-летний житель Уфы лишился почти одного миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Мужчина рассказал полицейским, что познакомился в приложении с женщиной, которая ему очень понравилась. Во время общения она рассказала, что ее дочь сильно болеет, а на ее лечение нужны большие деньги. Проникнувшись историей, уфимец перевел женщине более 350 тысяч рублей личных сбережений, а также свыше 450 тысяч рублей, которые он выручил в ломбарде.
Позже выяснилось, что новая знакомая жителя Уфы оказалась мошенницей. По факту произошедшего заведено уголовное дело.