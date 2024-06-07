Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лесу Самарской области нашли артил­ле­рийский снаряд

Его уничтожили сотрудники группы разминирования ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по региону.

Осколочно-фугасный снаряд калибра 122 мм был найден в лесополосе у села Каменный Брод в Красноармейском районе. Осмотрев его, специалисты пришли к выводу, что боеприпас представлет опасность для окружающих. Поэтому взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили снаряд накладным зарядом на месте обнаружения, сообщили 7 июня 2024 года в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.