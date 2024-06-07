Осколочно-фугасный снаряд калибра 122 мм был найден в лесополосе у села Каменный Брод в Красноармейском районе. Осмотрев его, специалисты пришли к выводу, что боеприпас представлет опасность для окружающих. Поэтому взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили снаряд накладным зарядом на месте обнаружения, сообщили 7 июня 2024 года в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.