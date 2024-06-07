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Под Волгоградом пройдут похороны погибшего на СВО Кима Барсукова

22-летний военнослужащий из Петров Вала погиб в феврале при выполнении боевой задачи.

В Петров Вале Камышинского района Волгоградской области прощаются с 22-летним Кимом Барсуковым. Молодой мужчина погиб 24 февраля этого года в зоне проведения спецоперации. О гибели военнослужащего сообщила бывший классный руководитель Кима Барсукова Светлана Серябрянская. Молодой человек окончил школу № 31 Петров Вала.

Как говорят педагоги, Ким был очень чутким и отзывчивым человеком, прекрасным другом, всегда ко всем приходил на помощь. Он был истинным патриотом своей Родины, и после начала спецоперации подписал контракт с Министерством обороны РФ. Ким Барсуков погиб, выполняя боевую задачу. Сегодня родным молодого бойца соболезнует вся школа, где запомнили Кима хорошим и добрым человеком. Редакция «Комсомольской правды» также приносит свои соболезнования всем, кто знал Кима Барсукова.