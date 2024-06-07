В Приморье осужден организатор запрещенной религиозной группы

В Лучегорске вынесен приговор гражданину из Свердловской области, обвиняемому в организации деятельности запрещенной религиозной организации Свидетелей Иеговы*, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.
Установлено, что с 2017 по 2019 годы подсудимый, являясь уполномоченным представителем Религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», занимал должность районного надзирателя и совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал устойчивую организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений, связанных с организацией и продолжением деятельности МРО Свидетелей Иеговы в пгт. Лучегорск.
«Под его руководством запрещенная организация склоняла и вовлекала в свою деятельность других лиц, распространяла религиозную литературу экстремистского содержания,
Пожарский районный суд признал его виновным по части 1 статьи 282.2 УК РФ и приговорил к шести годам и двум месяцам колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься организационной деятельностью в общественных и религиозных организациях на срок три года, с ограничением свободы на срок один год.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ.
Напомним, лидеру экстремистской группировки в Приморье предъявлены обвинения следователями СКР, сообщили ИА PrimaMedia в Следкоме края. По версии следствия, Вадим Бойченко, отбывающий наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Приморскому краю, обвиняется в организации экстремистской деятельности в период с начала 2019 года. По данным следствия, мужчина вместе с другими осужденными возглавил деятельность движения, которое было официально признано экстремистским и запрещено Верховным судом РФ.