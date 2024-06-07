В Приморье осужден организатор запрещенной религиозной группы

Пожарский районный суд признал его виновным по части 1 статьи 282.2 УК РФ и приговорил к шести годам и двум месяцам колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься организационной деятельностью в общественных и религиозных организациях на срок три года, с ограничением свободы на срок один год.