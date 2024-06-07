Хабаровчанину дали 17 лет за убийство несовершеннолетней дочери

Мужчина нанес своей двухлетней дочери удары ножом, а затем добил ребенка поленом. Виной тому стало алкогольное опьянение и сомнения в собственном отцовстве.
К сожалению, врачи не смогли ничего сделать: девочка скончалась в больнице.
На судебном заседании подсудимый признал свою вину.
Суд назначил виновному наказание в виде семнадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает ИА ЕАОMedia, ссылаясь на пресс-службу Хабаровского краевого суда.
Приговор в законную силу пока не вступил.