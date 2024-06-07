Росгвардейца, насмерть сбившего девочку в Челябинске, отправили в СИЗО

Напомним, авария произошла ранним утром 6 июня. Автомобиль на скорости сбил школьницу, когда она переходила дорогу по «зебре». Момент инцидента попал на видео. На кадрах видно, что по переходу шли две девочки, одна из них успела отскочить в сторону. Вторая от мощного удара отлетела на несколько метров и рухнула на асфальт. От полученных травм пострадавшая умерла на месте. Следователи выяснили, что 25-летний водитель Ford Focus был пьян. В отношении него возбудили дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.