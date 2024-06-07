«Я виновата»: мать рассказала свою версию исчезновения детей в лесу на Урале

Мама пропавших в Слободо-Туринском районе детей рассказала свою версию исчезновения. Напомним, 4 июня брат и сестра Виктория и Григорий Крепп вышли из деревни Бурмакина с дедушкой Фанисом. Они отправились на рыбалку в районе реки Липка, но заблудились. С ними были две собаки породы бигль. Дед и дети разминулись в пути. Позже уставший и вымокший 67-летний пенсионер смог выбраться из леса, но уже без детей. В полночь 6 июня в полицию заявили о том, что брат и сестра пропали в лесу.