«Я виновата»: мать рассказала свою версию исчезновения детей в лесу на Урале

Мама пропавших в Слободо-Туринском районе детей рассказала свою версию исчезновения. Напомним, 4 июня брат и сестра Виктория и Григорий Крепп вышли из деревни Бурмакина с дедушкой Фанисом. Они отправились на рыбалку в районе реки Липка, но заблудились. С ними были две собаки породы бигль. Дед и дети разминулись в пути. Позже уставший и вымокший 67-летний пенсионер смог выбраться из леса, но уже без детей. В полночь 6 июня в полицию заявили о том, что брат и сестра пропали в лесу.
В сообществе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» мать детей Альфия предположила, что дети убежали с банковской картой дедушки. Известно, что Виктории 11 лет, а ее брату Григорию — 12. Дети приехали в гости к дедушке и поселились в их семейном вагончике.
— Это я виновата, — написала Альфия. — Они подумали, что пришли к нашему участку. Взяли у деда карточку и убежали вперед за водой, квасом в магазин. Оказалось, они разделились не там, где нужно. Деду просто сказали: «Не спеши, нас догонишь». И разбежались в разные стороны.
Начиная с 6 июня в Бурмакино организовали масштабные поиски. Утром 7 июня к поиску ребят подключились группировка из 500 человек. Сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и волонтеры поисковых отрядов бросили силы, чтобы отыскать следы Виктории и Григория. Главный сыщик Свердловской области Владимир Молодцов также выехал к месту.
В деле разбирается областной Следственный комитет. Глава СКР России также распорядился проконтролировать поиски детей и возбудить уголовное дело.
Волонтеры сообщали, что в ходе поиска было выполнено более 50 задач. Пешком было обследовано около 20 километров местности.
Корреспондент «КП-Екатеринбург» Олег Галимов сообщал с места поиска, что отряд Росгвардии приземлился на вертолете.
— Складывается ощущение, что активная фаза поисков приостановлена. На вертолете, который недавно приземлился в лесном массиве деревни Бурмакина, высадился отряд Росгвардии в камуфляжной форме в составе около 10 человек. При силовиках имеется боевое оружие. Они находятся недалеко от фургончика, где проживали дети и дедушка. Также рядом, словно в состоянии ожидания, находятся сотрудники МЧС России по Свердловской области, которые прибыли на служебном автобусе, — докладывает с места событий корреспондент «КП — Екатеринбург» Олег Галимов.
Местные жители сообщали корреспонденту, что не верят в версию случившегося от дедушки. Ранее мать детей заявляла, что у Гриши и Вики не было при себе сотовых телефонов, так как в деревне Бурмакина проблемы с выходом в Сеть. Однако, дед заявлял, что у детей были при себе мобильные телефоны, из которых он вытащил SIM-карты.