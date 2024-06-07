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В Ростовской области уничтожены три ракеты ВСУ

На подлете к Ростовской области силами ПВО уничтожены три вражеские ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев на своей странице в соцсетях.

Он написал, что сегодня около 11 часов была зафиксирована ракетная атака со стороны Украины, в результате уничтожены три ракеты.

«Последствия на земле уточняются», — уточнил глава Ростовской области.