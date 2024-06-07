Минприроды Беларуси проверяет воду в Днепре, куда упал бензовоз

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали о проверке воды в Днепре, куда упал бензовоз. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении напомнили, что 6 июня примерно в 18.00 на мосту через Днепр в Речицком районе упал бензовоз, который перевозил различные виды топлива объемом примерно 28 тонн. В ведомстве уточнили, что в течение 15 минут после поступления информации, Гомельской областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды сформировал оперативную группу для того, чтобы оценить ситуацию.
Уточняется, что сейчас приняты все необходимые меры, связанные с минимизацией вреда окружающей среде. В Минприроды обратили внимание на то, что произвели откачку из автоцистерны нефтепродуктов. Кроме того, на водном объекте были установлены защитные боновые заграждения, поверхность воды обработали сорбентов. Также говорится, что с целью недопущения растекания нефтепродуктов по земле и их попадания в воду, установили заграждения из тюков с соломой.
— Сейчас на месте ДТП Гомельской областной лабораторией аналитического контроля продолжаются работы по отбору проб земель, а также поверхностных вод с привлечением плавсредства ОСВОД, — сообщили в ведомстве.