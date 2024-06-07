Минприроды Беларуси проверяет воду в Днепре, куда упал бензовоз

Уточняется, что сейчас приняты все необходимые меры, связанные с минимизацией вреда окружающей среде. В Минприроды обратили внимание на то, что произвели откачку из автоцистерны нефтепродуктов. Кроме того, на водном объекте были установлены защитные боновые заграждения, поверхность воды обработали сорбентов. Также говорится, что с целью недопущения растекания нефтепродуктов по земле и их попадания в воду, установили заграждения из тюков с соломой.