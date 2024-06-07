Председатель СК РФ узнал о стрельбе на воронежской трассе: огонь открыли по полицейским

Утром 4 июня полицейские на трассе М-4 «Дон» попытались остановить автомобиль для проверки документов. Однако водитель ВАЗа требования инспекторов проигнорировал, попытался уйти от преследователей. Когда его все-таки остановили, водитель вышел из машины с охотничьим ружьем и открыл огонь по полицейским. Тем пришлось стрелять в ответ. В итоге один из полицейских был ранен в ногу, аналогичную травму получил и сам стрелок.