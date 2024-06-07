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Председатель СК РФ узнал о стрельбе на воронежской трассе: огонь открыли по полицейским

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования, а также установленных обстоятельствах стрельбы на трассе в Воронежской области. Речь идет о событиях в Богучарском районе, в результате которых был ранен полицейский.

Утром 4 июня полицейские на трассе М-4 «Дон» попытались остановить автомобиль для проверки документов. Однако водитель ВАЗа требования инспекторов проигнорировал, попытался уйти от преследователей. Когда его все-таки остановили, водитель вышел из машины с охотничьим ружьем и открыл огонь по полицейским. Тем пришлось стрелять в ответ. В итоге один из полицейских был ранен в ногу, аналогичную травму получил и сам стрелок.

В отношении подозреваемого — как выяснилось, стрелял по воронежским полицейским житель Московской области — было возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.