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Во Владивостоке водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Источник: ГУ МВД

ГАИ Владивостока проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал малолетний пешеход, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел около дома № 23 на улице Добровольского. Сообщается, что неустановленный водитель, двигаясь от улицы Космонавтов к Сахалинской, сбил переходившего дорогу справа налево мальчика и скрылся с места аварии.

«В результате автоаварии 10-летний подросток получил травму. Ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в полиции.

Возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ, инициированы необходимые экспертизы. Сейчас полиция проводит все необходимые меры для установления личности водителя и его местонахождения. В зависимости от результатов проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, в Приморье водитель сбил женщину с коляской, после чего скрылся и совершил ещё одно ДТП.