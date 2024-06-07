Во Владивостоке водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся

ГАИ Владивостока проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал малолетний пешеход, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент произошел около дома № 23 на улице Добровольского. Сообщается, что неустановленный водитель, двигаясь от улицы Космонавтов к Сахалинской, сбил переходившего дорогу справа налево мальчика и скрылся с места аварии.
«В результате автоаварии 10-летний подросток получил травму. Ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в полиции.
Возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ, инициированы необходимые экспертизы. Сейчас полиция проводит все необходимые меры для установления личности водителя и его местонахождения. В зависимости от результатов проверки будут приняты соответствующие меры.
Напомним, в Приморье водитель сбил женщину с коляской, после чего скрылся и совершил ещё одно ДТП.