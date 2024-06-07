В Волгограде новые троллейбусы вышли из строя после сбоя энергосистемы

5 июня волгоградцы и вовсе не смогли уехать после работы домой. По словам горожан, почти все троллейбусы № 10 и № 15а сошли с линии из-за неисправности. На ходу остался лишь один самый стойкий. 6 июня обстановка была уже не такой раскаленной, хотя плавиться от жары в ожидании транспорта на остановка людям тоже пришлось долго.