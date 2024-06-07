В Волгограде новые троллейбусы вышли из строя после сбоя энергосистемы

В Волгоград завод «Транс-Альфа» в прошлом году поставил 56 троллейбусов на автономном ходу. Они полностью заменили старый транспорт на маршрутах № 10 и № 15а, около пяти машин выходят на маршрут № 9. Сначала в новых троллейбусах в самую жару отказали кондиционеры. Как оказалось, системы кондиционирования во всех новых «рогатых» отказались работать из-за заводской ошибки.
5 июня волгоградцы и вовсе не смогли уехать после работы домой. По словам горожан, почти все троллейбусы № 10 и № 15а сошли с линии из-за неисправности. На ходу остался лишь один самый стойкий. 6 июня обстановка была уже не такой раскаленной, хотя плавиться от жары в ожидании транспорта на остановка людям тоже пришлось долго.
— У троллейбусов производства компании «Транс-Альфа» выявлены проблемы с алгоритмом работы энергосистемы. Для их устранения в Волгоград уже прибыли специалисты завода-изготовителя. Сейчас они меняют прошивку, алгоритмы и проводят наладку электронных систем, — прокомментировали ситуацию сайту volgograd.kp.ru в мэрии.
Все новенькие вологодские троллейбусы чинят по гарантии. «Рогатые» белорусского производства продолжают работать на дорогах Волгограда. Проблему с техникой от завода «Транс-Альфа» объясняют западными санкциями.
— Когда белорусские машины прибыли в Волгоград, санкции были еще не такие жесткие. Завод «Транс-Альфа» под западные санкции уже попал. Производителю пришлось резко многое менять, искать аналоги зарубежных комплектующих, — пояснил знакомый с ситуацией источник.
На утро 7 июня все троллейбусы № 10 и № 15А вышли на линию по графику. Но специалисты продолжают устранять неполадки на машинах, оставшихся в резерве. С каждым «рогатым» работают отдельно.