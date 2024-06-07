Два человека пострадали в Воронежской области в жестком лобовом ДТП

В Лискинском районе Воронежской области два человека пострадали при жестком столкновении автомобилей Honda и ВАЗ-2114. По информации полиции, водитель «четырнадцатой» — 47-летний житель Лисок — выехал на встречную полосу и врезался в иномарку, за рулем которой сидел 53-летний мужчина. Обоих водителей доставили в больницу, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 7 июня.