Два человека пострадали в Воронежской области в жестком лобовом ДТП

В Лискинском районе Воронежской области два человека пострадали при жестком столкновении автомобилей Honda и ВАЗ-2114. По информации полиции, водитель «четырнадцатой» — 47-летний житель Лисок — выехал на встречную полосу и врезался в иномарку, за рулем которой сидел 53-летний мужчина. Обоих водителей доставили в больницу, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 7 июня.
ДТП случилось вчера, 6 июня, около 7:30 на 8 км автодороги Лиски — Залужное — Колыбелка. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Всего за прошлые сутки в Воронежской области зарегистрировали 114 дорожно-транспортных происшествий. Травмы разной степени тяжести получили восемь человек, о погибших не сообщается.
Ранее в Бобровский районный суд поступило уголовное дело о ДТП, в котором погибла 47-летняя жительница Брянской области Наталья Ерохина — корреспондент газеты «Десница». Авария произошла в марте этого года на 635 км трассы М-4 «Дон». Автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находилась женщина, сзади врезался в полуприцеп грузовика MAN. Перед судом предстанет супруг погибшей, Александр Ерохин, сидевший за рулем внедорожника.