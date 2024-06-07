В Екатеринбурге ребенок выпал с 4-го этажа, пока бабушка смотрела фильм

Инцидент произошел в Чкаловском районе. Мальчик находился в комнате с бабушкой. Женщина смотрела фильм и не заметила, как внук залез на подоконник. Она поняла, что ребенок выпал из окна, только когда услышала стук. Об этом пишет информагентство URA.RU со ссылкой на информированный источник.