В Екатеринбурге ребенок выпал с 4-го этажа, пока бабушка смотрела фильм

В Екатеринбурга 4-летний мальчик выпал с четвертого этажа. Малыша в тяжелом состоянии доставили в больницу, врачи подключили его к аппарату ИВЛ.
Инцидент произошел в Чкаловском районе. Мальчик находился в комнате с бабушкой. Женщина смотрела фильм и не заметила, как внук залез на подоконник. Она поняла, что ребенок выпал из окна, только когда услышала стук. Об этом пишет информагентство URA.RU со ссылкой на информированный источник.
Скорая помощь доставила мальчика в детскую клиническую больницу № 9. Он в реанимации.
«Сейчас малыш находится на аппарате ИВЛ, за его жизнь борются врачи», — рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. По факту случившего полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о необходимости не оставлять детей без присмотра у открытых или легко открывающихся окон.