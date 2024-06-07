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В Екатеринбурге ребенок выпал с 4-го этажа, пока бабушка смотрела фильм

В Екатеринбурга 4-летний мальчик выпал с четвертого этажа.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурга 4-летний мальчик выпал с четвертого этажа. Малыша в тяжелом состоянии доставили в больницу, врачи подключили его к аппарату ИВЛ.

Инцидент произошел в Чкаловском районе. Мальчик находился в комнате с бабушкой. Женщина смотрела фильм и не заметила, как внук залез на подоконник. Она поняла, что ребенок выпал из окна, только когда услышала стук. Об этом пишет информагентство URA.RU со ссылкой на информированный источник.

Скорая помощь доставила мальчика в детскую клиническую больницу № 9. Он в реанимации.

«Сейчас малыш находится на аппарате ИВЛ, за его жизнь борются врачи», — рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. По факту случившего полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о необходимости не оставлять детей без присмотра у открытых или легко открывающихся окон.