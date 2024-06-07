«Родители поощряли независимость школьника». За мошенничество на более чем 760 тысяч евро будут судить 16-летнего минчанина

Выяснилось, что в декабре 2023-го несовершеннолетний нашел в Телеграме объявление о легком заработке. Для начала ему поручили оформить на себя несколько банковских платежных карт и передать реквизиты заказчику. За это школьник получил 175 белорусских рублей и был готов к «карьерному» росту и новым заданиям от мошенников.