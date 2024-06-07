«Родители поощряли независимость школьника». За мошенничество на более чем 760 тысяч евро будут судить 16-летнего минчанина

В Минске будут судить 16-летнего минчанина, который будучи курьером мошенников забрал у пенсионерки более 760 тысяч евро, а также крупные суммы у других жертв. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
«Комсомолка» раньше уже подробно рассказывала о том, как минчанка отдала мошенникам более 760 тысяч евро: «Боялась открывать дверь и выбросила деньги в пакете с балкона».
Это произошло в феврале 2024-го, помощник аферистов был задержан по горячим следам. Им оказался 16-летний минский школьник, началось расследование других преступных эпизодов.
Выяснилось, что в декабре 2023-го несовершеннолетний нашел в Телеграме объявление о легком заработке. Для начала ему поручили оформить на себя несколько банковских платежных карт и передать реквизиты заказчику. За это школьник получил 175 белорусских рублей и был готов к «карьерному» росту и новым заданиям от мошенников.
Уже конце января подростку предложили за вознаграждение забрать посылку с 10 тысячами долларов из Солигорска и доставить ее криптовалютчику. Эти деньги мошенники выманили у 44-летнего мужчины и его матери, которые «задекларировали» деньги и потеряли их. Крупную сумму несовершеннолетний курьер получил через таксиста.
Спустя неделю юноша получил новый заказ — срочно забрать у пенсионерки 160 тысяч евро, которые тоже нужно было «спрятать» в цифровом мире. Вечером 7 февраля школьник выполнил задание, но был впоследствии задержан.
— Уже от правоохранителей фигурант узнал, что вместо 160 тысяч евро, о которых ему сказали кураторы, пенсионерка передала мошенникам сумму практически в пять раз больше, — прокомментировали в СК.
Школьник, замешанный в мошенничествах, начал сотрудничать со следствием, давал показания, помогая собрать воедино все преступные эпизоды.
Сообщается, что юный минчанин характеризовался положительно. Он из полной семьи, хороший ученик гимназии, занимающийся на профессиональной основе велоспортом. Родители поощряли хорошее поведение сына и поддерживали его стремление к независимости. И никто из окружения даже не подозревал, что школьник работает на мошенников.
Ему инкриминируют мошенничество, совершенное повторно организованной группой в особо крупном размере, и совершенное из корыстных побуждений незаконное распространение аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам (ч.4 ст. 209, ч.1 ст. 222 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он заключен под стражу.
Дело передано в суд. А в гимназию, где учился подросток направили представление об устранении выявленных причин и условий, способствовавших совершению преступлений.