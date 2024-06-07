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СК предъявил обвинение капитану перевернувшегося в Царском Селе понтона

Лицу, управлявшему перевернувшимся понтоном на Большом пруду Екатерининского парка в Царском Селе, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в Главном управлении Следственного комитета по Петербургу.

В результате проведенных следственных действий, включающих обыски в офисе и по месту жительства генерального директора ООО «Маринпласт», которому принадлежит понтон, было установлено, что опрокинувшееся маломерное судно предназначалось для перевозки лишь четырех человек, за исключением коммерческой деятельности. При этом в момент аварии на нем находилось 24 человека, само судно не прошло освидетельствования и не было допущено к эксплуатации, а капитан, как оказалось, не имел действующего удостоверения на право управления им, уточнили в СКР.

В настоящий момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и формировать доказательственную базу по уголовному делу.

«Ъ-СПб» писал, что понтон, перевозивший людей и оборудование, перевернулся в Большом пруду Екатерининского парка в Пушкине в ночь на 6 июня. Одна женщина погибла. Пострадал капитан судна и две женщины, их с переохлаждением доставили в больницу. По уточненным данным, на понтоне в момент ЧП находились артисты, готовившиеся к спектаклю, приуроченному к 225-летию Александра Пушкина. Позднее стало известно, что погибшая — актриса московского Театра им. Е. Вахтангова Анастасия Голикова.

СК