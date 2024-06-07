СК предъявил обвинение капитану перевернувшегося в Царском Селе понтона

В результате проведенных следственных действий, включающих обыски в офисе и по месту жительства генерального директора ООО «Маринпласт», которому принадлежит понтон, было установлено, что опрокинувшееся маломерное судно предназначалось для перевозки лишь четырех человек, за исключением коммерческой деятельности. При этом в момент аварии на нем находилось 24 человека, само судно не прошло освидетельствования и не было допущено к эксплуатации, а капитан, как оказалось, не имел действующего удостоверения на право управления им, уточнили в СКР.