Житель Башкирии обвиняется в убийстве отца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Суд принял во внимание сведения о личности мужчины и характере выдвинутого против него обвинения, а также все данные, которые были представлены суду в ходе судебного разбирательства. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 июля.