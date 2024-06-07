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Житель Башкирии обвиняется в убийстве отца

Житель Башкирии обвиняется в убийстве отца.

Источник: Башинформ

Илишевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 29-летнего местного жителя. По информации пресс-службы инстанции, мужчина обвиняется в том, что 9 мая, будучи пьяным, он дома поссорился с отцом. В гневе сын схватил нож и ударил им родителя. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Суд принял во внимание сведения о личности мужчины и характере выдвинутого против него обвинения, а также все данные, которые были представлены суду в ходе судебного разбирательства. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 июля.