Житель Башкирии обвиняется в убийстве отца.

Илишевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 29-летнего местного жителя. По информации пресс-службы инстанции, мужчина обвиняется в том, что 9 мая, будучи пьяным, он дома поссорился с отцом. В гневе сын схватил нож и ударил им родителя. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Суд принял во внимание сведения о личности мужчины и характере выдвинутого против него обвинения, а также все данные, которые были представлены суду в ходе судебного разбирательства. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 июля.