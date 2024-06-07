В Днестре утонула 17-летняя девушка: Она не умела плавать

ЧП произошло в Тирасполе около пяти часов вечера 6 июня в трёхстах метрах от парома. Две девушки 16-ти и 17-ти лет пошли отдыхать на Днестр с молодыми людьми постарше (22-х и 23-х лет). Выпивали. Один из парней остался разводить костёр, остальные пошли играть в воде, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
В какой-то момент 17-летняя девушка перестала чувствовать дно под ногами, она не умела плавать и испугалась. Схватила 23-летнего парня за шею, тот запаниковал. Они оба начали тонуть. Молодой человек еле выбрался сам, девушку вытащить не смог. Успел только подтолкнуть 16-летнюю подругу в сторону берега и увидеть, как вторая девушка ушла под воду.
Ребята позвонили в милицию. На место прибыли и сотрудники ГУпЧС. Водолазы обнаружили тело девушки-подростка в семи метрах от места, где она ушла под воду.